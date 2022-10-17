Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Россия не отдаст Крым, даже если придётся для его защиты использовать ядерное оружие, написал 17 октября Илон Маск в социальной сети.

Илон Маск

– потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее». Илон Маск «Если Россия окажется перед выборомпотерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее».

Иронизируя, Маск предложил, глядя на грибовидные тучи от ядерного взрыва, утешаться мыслью, что, хотя произошла ядерная война, России не достался Крым.

Американский бизнесмен отметил, что для России потерять Крым — то же, что потерять Перл-Харбор для США.

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