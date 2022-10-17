Ижевск, , 22:30 — REGNUM В августе и сентябре на работу в больницы Удмуртии вышли 90 молодых специалистов — выпускников медицинских вузов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Это врачи-терапевты, педиатры, стоматологи, узкие специалисты. В частности, новых медиков приняли учреждения Ижевска, Воткинска, Увы, Можги, а также Балезинского, Алнашского и Завьяловского районов.

По словам исполняющей обязанности главы регионального минздрава Натальи Якимовой, во всех медицинских организациях разработаны программы наставничества — молодые специалисты находятся под кураторством более опытных врачей, заведующих отделениями.

До конца текущего года больницы республики еще пополнятся молодыми специалистами, в том числе 12 врачей до конца года ждут в Республиканском клинико-диагностическом центре. Сейчас начинающие медики проходят аттестацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов называл проблему серьезного дефицита медицинских специалистов в городах одной из ключевых в республике. Он предлагал закрывать «узкие места» выездами мобильных медицинских бригад.

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