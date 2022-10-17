Донецк, 17 октября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Продолжается приём добровольцев для участия в СВО в составе казачьей бригады «Дон». Об этом сообщается в телеграм-канале атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья Николая Дьяконова.

Skwrz.ru Казачий отряд «Дон»

«В настоящее время бойцы бригады на переднем крае отражают атаки вооружённых формирований неонацистов», — говорят сами бойцы казачьего добровольческого отряда.

Добровольцам предлагают усилить ряды защитников России на территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья.