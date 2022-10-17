Рим, 17 октября 2022, 22:28 — REGNUM В МИД Италии 17 октября подтвердили гибель 28-летнего Элии Путцолы, воевавшего на стороне ДНР.
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Смертельные ранения доброволец получил в ходе боёв в окрестностях Донецка.
С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий оружия, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Также итальянские базы НАТО используются для транзита вооружений с конечным пунктом в Киеве. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.
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