Рим, , 22:28 — REGNUM В МИД Италии 17 октября подтвердили гибель 28-летнего Элии Путцолы, воевавшего на стороне ДНР.

Флаг ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

Смертельные ранения доброволец получил в ходе боёв в окрестностях Донецка.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий оружия, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Также итальянские базы НАТО используются для транзита вооружений с конечным пунктом в Киеве. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.

Подробности:https://regnum.ru/news/polit/3726574.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.