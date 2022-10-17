Нью-Йорк, США, 17 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Телеканал HBO выложил в Сеть тизер-трейлер финального эпизода первого сезона сериала «Дом дракона». Ролик был опубликован 17 октября на YouTube-канале GameofThrones.

Кадр из тизера Сериал «Дом дракона»

Десятую серию первого сезона шоу телеканал покажет 24 октября 2022 года. Авторы «Дома дракона» подразнили поклонников проекта, показав несколько захватывающих сцен. Они также дали понять, что герои будут готовиться к войне.

Напомним, ранее писатель Джордж Мартин, выступающий в качестве продюсера проекта, заявил, что «Дому дракона» для полноценного раскрытия сюжета потребуется четыре сезона по десять серий в каждом. Премьера шоу состоялась 21 августа 2022 года, сразу после премьеры HBO объявил, что продляет сериал на второй сезон.