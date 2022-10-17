Рим, , 22:24 — REGNUM Власти Италии готовят экстренный план экономии энергии на случай прекращения поставок российского газа, передает Il Messaggero 17 октября.

Газовый вентиль Lenobl.ru

Если поставки прекратятся уже в ноябре 2022 года, возникнет дефицит в объеме более 1 млрд кубометров, подсчитали в министерстве экологической трансформации экономики.

Дефицит может привести к принудительному сокращению потребления и переходу к нормированию поставок (для бизнеса — на один месяц).

Издание напоминает, что действующее правительство Италии прекратит работу, вероятно, до конца октября 2022 года, решения будут принимать уже новые власти.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 20% (по другим данным — до 10%). «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.