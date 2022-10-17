Сургут, Югра, , 22:23 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор по уголовному делу о гибели трёх человек в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в июле 2019 года 28-летний подсудимый находился за рулём автомобиля марки BMW в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Энергетиков в Сургуте. В это же время на дорогу со двора начал выезжать 23-летний водитель автомобиля Lexus, который создал помеху автомобилю BMW при выезде на главную дорогу, не включив ближний свет фар и левый сигнал поворота. Водитель BMW, уворачиваясь от столкновения съехал с дороги, врезался в опору освещения, автомобиль опрокинулся. В итоге погибли трое пассажиров.

Оба водителя признаны судом виновными в смертельной аварии. Водителю BMW назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Водителю Lexus — четыре года шесть месяцев лишения свободы. Также они оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев.