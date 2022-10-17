Барселона, Испания, 17 октября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. 18-летний атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Гави признан лучшим молодым футболистом 2022 года. Об этом 17 октября сообщает авторитетный журнал France Football.

«Барселона»

По информации источника, в голосовании Гави опередил Эдуардо Камавингу («Реал», Франция), Джамала Мусиалу («Бавария», Германия), Джуда Беллингема («Боруссия», Англия) и Нуно Мендеша («Пари Сен-Жермен», Португалия).

В текущем сезоне Гави принял участие в 13-ти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах (Ла Лига, Лига чемпионов УЕФА), в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.