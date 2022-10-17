Ейск, Краснодарский край, 17 октября 2022, 22:19 — REGNUM Судьба сгоревшего на улице Коммунистической в Ейске многоквартирного дома пока не решена. Об этом журналистам 17 октября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
«Уточняем местонахождение каждого, оказываем максимальную помощь тем, кто сегодня уже нашёлся для того, чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить», — сказал губернатор Краснодарского края.
ИА REGNUM сообщало, что в доме проживает менее 600 человек. 363 человека эвакуированы. Шесть человек погибли, 27 жильцов пострадали.