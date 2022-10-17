Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Судьба сгоревшего на улице Коммунистической в Ейске многоквартирного дома пока не решена. Об этом журналистам 17 октября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Обрушенный дом

«Уточняем местонахождение каждого, оказываем максимальную помощь тем, кто сегодня уже нашёлся, для того чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить», — сказал губернатор Краснодарского края.

ИА REGNUM сообщало, что в доме проживает менее 600 человек. 363 человека эвакуированы. Шесть человек погибли, 27 жильцов пострадали.