Рим, 17 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. МИД Италии обратился к согражданам с призывом покинуть территорию бывшей УССР. Об этом 17 октября сообщил кризисный центр итальянского МИД.

Donarreiskoffer Рим. Италия

Итальянцам рекомендовано уехать на фоне продолжающихся ударов по Киеву и другим городам, подконтрольным киевскому режиму.

«Соотечественникам, всё еще находящимся на [территории б. УССР], настоятельно рекомендуется воспользоваться всеми имеющимися средствами для выезда из этой страны. Эта рекомендация особенно касается восточной и южной части [территории б. УССР] в связи с активизацией боевых действий в этих районах», — указано в сообщении кризисного центра итальянского МИД.

Отдельно отмечено, что любые поездки на территорию бывшей УССР крайне нежелательны.