Мурманск, 17 октября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Из Мурманска к месту прохождения спецподготовки отправилась очередная группа мобилизованных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Проводил ещё часть наших мобилизованных ребят для прохождения спецподготовки. Настрой у них боевой, обещают вернуться с победой. Не сомневаемся и будем поддерживать мужиков и их семьи», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор предложил выплачивать мобилизованным северные.