Рим, , 22:14 — REGNUM В Риме прошла акция протеста против резкого роста цен на энергоносители и продукты, передают местные СМИ 17 октября.

(сс) Geobia

В митинге приняли участие несколько сотен человек, он был организован движениями, выступающими за укрепление суверенитета Италии.

Антироссийские санкции и поставки оружия в Киев входят в число причин кризиса в Италии и потому должны быть прекращены, заявили участники акции.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий оружия, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Также итальянские базы НАТО используются для транзита вооружений с конечным пунктом в Киеве. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.