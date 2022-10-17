Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Более 360 человек эвакуированы из зоны ЧС после крушения Су-34 в Ейске. Всего в доме проживает менее 600 человек.

Александр Ульяненко ИА REGNUM Регистрация эвакуируемого населения на пункте посадки

После падения военного самолёта спасателям удалось эвакуировать 363 человека, пишет ТАСС. Всего в девятиэтажном доме проживают 556 человек, из них 76 детей.

ИА REGNUM напоминает, что ЧП в Ейске случилось вечером 17 октября.