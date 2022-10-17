Берлин, , 22:16 — REGNUM Германия согласна давать визы только тем гражданам России, которые предоставят выписки, выданные им из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах Европейского союза. Условие указано в заявлении на сайте VisaMetric.

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Уточняется, что рассматриваться будет только заявление на визу в случае соблюдения гражданином России вышеуказанного условия. Германская сторона требует, чтобы ей была предоставлена информация «о текущей сумме денежных средств на счёте» российского гражданина.

Отмечается также, что гражданин России, желающий получить визу в ЕС, должен предоставить соответствующие выписки из банковского счёта за три последние месяца.

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