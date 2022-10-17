17 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили твит иностранного представительства киевского неонацистского режима, в котором сообщается, что князь Владимир в X веке якобы решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.

Артур Савин, , 22:47 — REGNUM Сообщение иностранного представительства киевского неонацистского режима о том, что князь Владимир в X веке якобы решил, что Киев должен вступить в Европейский союз, именно этой идее привержены киевские власти и «защищают Европу от российской жестокости», стало поводом для реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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«А с Наполеоном в этом МИДе не общаются, случайно?» — интересуется Василий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое сообщение в Twitter мог написать дипломат, находящийся в бреду, поскольку адекватный человек до такого даже не додумается.

«Видимо, гуманитарная помощь из Голландии подоспела», — предполагает Павел В.

«Грибочков сожрал особенных кто-то в нацистском МИД, вот ему и померещился князь Володимир, который не хотел кружевные трусики и в ЕС», — подметил Лавр Б.

Некоторые комментаторы начали строить свои альтернативные версии событий, происходивших сотнями лет ранее. Граждане уверены, что каждый из таких вариантов псевдоистории воспринимается куда более адекватно, чем то, что из себя изрыгнуло нацистское внешнеполитическое ведомство.

«Враньё и провокация! Владимир в НАТО хотел вступить и регулярно посылал гонцов с заявками», — шутит Александр С.

«Ну, пусть не мелочится и дальше заявит, что Чингисхан всегда хотел уничтожить или ослабить русских, защищая Европу; Зеленский как еврей — потомок Иисуса несёт Божью миссию и приносит себя в жертву; Финляндия как скандинавская страна имеет право на российские земли, т. к. Рюрик был с их полуострова; Ещё сын Петра I Алексей бежал в Европу, настолько там было все плохо и настолько хорошо тут. Подал пример через сотни лет; французы — это галлы, а галлы пришли с Галиции… Ещё на европейских средневековых картах Русь обозначалась как «Грейт Тартария», а Тартар — это Ад», — написал Искандер Я.

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«А эти «древние укры» Чёрное море копали до того, как ими русский князь Владимир правил, или после?» — задаётся вопросом Котик М.

Часть людей полагает, что подобным «басням» со стороны киевского неонацистского режима удивляться не стоит, ведь они на протяжении не одного десятилетия пичкают массы на территории бывшей УССР разного рода сказками с целью заменить реальную историю.

«Учитывая, что у них в учебниках пишут, мол, французы от [жителей с территории бывш. УССР] произошли, данное заявление не удивляет», — отметила Злата Л.

Нашлись и те, кто уверены, что подобные сказки начнут звучать тем чаще, сколь плачевнее будет положение, в котором оказалось население на территории бывшей УССР.

«То есть они уже больше 1000 лет пытаются вступить в ЕС и никак не могут? Может пора осознать, что им там не рады? Или это всё лишь для того, чтобы оболванивать собственные массы?» — спрашивает Алексей П.

«Товарищи, дело к зиме… скоро мы от них ещё и не такие песни услышим», — предупреждает Алексей Г.

Напомним, 17 октября иностранное представительство киевского неонацистского режима сообщило в Twitter о том, что князь Владимир в X веке якобы решил, что Киев должен вступить в Европейский союз, именно этой идее привержены киевские власти и «защищают Европу от российской жестокости».