Ярославская область, 17 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил профильным ведомствам разработать план по увеличению туристического потока в уникальные музеи села Вятское. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области

yarregion.ru Михаил Евраев в Вятском

Во время рабочей поездки в Некрасовский район губернатор Ярославской области Михаил Евраев побывал в селе Вятское и посетил музеи местного историко-культурного комплекса. Он познакомился с музейными экспозициями и выразил уверенность, что турпоток в одно из самых красивых сел России может вырасти.

«Ежегодно село уже посещают порядка 300 тысяч туристов. Причем за девять месяцев этого года количество гостей на 10% больше, чем в прошлом году. Я очень рассчитываю, что позитивная динамика сохранится. Для этого, безусловно, нужны усилия всех заинтересованных сторон — и бизнеса, и власти. Нужно развивать информационные ресурсы, участвовать в федеральных программах, улучшать инфраструктуру и логистику: железнодорожное, воздушное, водное сообщение. Мы рассчитываем увеличить туристический поток в область не на сколько-то процентов, а в разы», — заявил Михаил Евраев.

Увеличение турпотока глава региона обсудил со специалистами сферы туризма и культуры. Губернатор поручил руководителям профильных департаментов проработать план мероприятий на ближайший год по увеличению притока туристов в Вятское. В частности, речь идет о включении проектов ИКК «Вятское» в программы госкорпорации «Туризм. РФ», которая занимается развитием внутреннего туризма в рамках государственно-частного партнерства. Успехи Вятского губернатор намерен представить и представителям федерального правительства, включая вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Обсуждались на встрече и планы и по привлечению в Вятское туристов, посещающих Ярославскую область на теплоходах. Музейный комплекс уже включен в круизные программы, но и здесь есть точки роста.

«Задача — сделать так, чтобы это была подвижная история: туристы вышли, погуляли, поехали дальше. Если вы сумеете в финале выйти на водную историю по типу сити-туров, это будет самое лучшее», — заявил ярославский губернатор.

По предложению Михаила Евраева в правительстве Ярославской области решают и инфраструктурные проблемы этой части Некрасовского района: начался досрочный ремонт автомобильной дороги «Красный Профинтерн — Вятское». Михаил Евраев подчеркнул, что для развития Ярославской области туристическая сфера является краеугольной.

«Туризм — это один из трех локомотивов развития области наряду с промышленностью и агропромышленным комплексом», — отметил глава региона.

Турпоток поможет создать новую рабочие места, а также помочь развиваться малому бизнесу Ярославской области.