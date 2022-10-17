Триест, Италия, , 22:07 — REGNUM Власти итальянского региона Фриули Венеция Джулия (Триест) рассматривают возможность перевода части сотрудников муниципальных предприятий на 4-дневную рабочую неделю, передают местные СМИ 17 октября.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что с аналогичными идеями выступают и некоторые представители бизнес-сообщества, в частности банкиры: предлагается продлить рабочий день до 9 часов, но не работать в пятницу или понедельник.

Цель — экономия энергоресурсов в зданиях органов власти, офисах и т.д.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.