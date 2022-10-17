Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Краснодар будет доставлен пострадавший при пожаре в многоквартирном доме на улице Коммунистической в Ейске. Об этом 17 октября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет МЧС

«Вертолёт санавиации транспортирует пострадавшего с ожогами 70% тела. Он будет доставлен в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1», — уточнила она.

ИА REGNUM сообщало, что число жертв крушения Су-34 в Ейске выросло до шести человек. 27 жителей Ейска пострадали.