Москва, 17 октября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Названа дата премьеры игрового шоу «Право на свободу», который будет показывать онлайн-кинотеатр Wink. Об этом 17 октября компания сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Сюжет сериала расскажет о работе волонтёров, которые пытаются освобождать людей из современного рабства. В центре повествования будет находиться IT-специалист по имени Антон и группа молодых людей, которые бросили вызов подпольному криминальному миру. Премьера первого эпизода состоится 20 октября на сайте Wink.

Для справки: в проекте участвуют актёры Илья Малаков, Кирилл Кяро, Варвара Феофанова и Олег Чугунов. Отмечается, что производством сериала «Право на свободу» занимается кинокомпания Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).