Саранск, , 22:03 — REGNUM Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия требует от МП «Саранскгорводоканал» возместить вред, причиненный реке Инсар. Сумма ущерба оценивается в 1,064 млн рублей, сообщает пресс-служба управления.

Саранскгорводоканал пресс-служба управления Росприроднадзора

Претензионное письмо было направлено юридическому лицу по итогам проверки деятельности предприятия. Нарушений в части загрязнения атмосферного воздуха, на которые жаловались местные жители, выявлено не было. При этом отбор проб сточных вод предприятия после очистных сооружений в месте их сброса в реку Инсар выявил превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) по ряду показателей: аммоний, медь, железо, фосфаты и так далее. Также установлено, что стоки оказывают негативное влияние на водный объект.

«МП «Саранскгорводоканал» осуществляет производственную деятельность с нарушением требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» и Водного кодекса РФ», — подчеркнули в управлении Росприроднадзора. По итогам проверки должностное и юридическое лица были оштрафованы на 100 тыс. рублей оп статье о нарушении правил охраны водных объектов. Кроме того, ущерб, нанесенный водному объекту, предъявлен предприятию для добровольного возмещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Росприроднадзора выявило факт порчи земель со стороны Саранского ветсанутильзавода. Загрязнение почв опасными веществами были выявлены в ходе внеплановой проверки предприятия. На территории предприятия имелась заглубленная емкость со сточными водами, из нее сток распространялся по местности с естественным уклоном. Поскольку это происходило длительное время, рядом с заводом образовалось «озеро», заполненное, предположительно, животным жиром и костными останками животных. Площадь пораженного участка составила около 910 кв. метров. Размер ущерба составил 2,399 млн рублей.

Читайте также: Завод в Саранске признали угрожающим жизни и здоровью населения