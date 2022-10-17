Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В многоквартирном доме на улице Коммунистической в Ейске, где вечером 17 октября вспыхнул крупный пожар, началось обрушение плит. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Марина Каширская ИА REGNUM Разрушенный дом

Обрушение плит значительно осложнит спасательную операцию, в то время как несколько человек числятся пропавшими без вести.

ИА REGNUM сообщало, что шесть человек погибли и 27 пострадали в результате крушения Су-34 в жилом квартале Ейска 17 октября.