Ейск, Краснодарский край, , 22:08 — REGNUM Число погибших в результате авиакатастрофы в Ейске выросло до четырех человек, сообщает 17 октября оперативный штаб Краснодарского края.

Авиакатастрофа Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, до 25 человек увеличилось количество пострадавших.

Также поступает информация о шестерых пропавших без вести. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Ейска. На данный момент эта информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел катастрофу и разбился в одном из жилых кварталов города Ейск в Краснодарском крае. На месте падения самолёта вспыхнул сильный пожар.

Лётчики успели катапультироваться.

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