Ейск, Краснодарский край, , 21:55 — REGNUM При пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Коммунистической в Ейске, погибли шесть человек. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов со ссылкой на оперштаб Кубани.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Число жертв увеличилось до шести человек. 27 жителей Ейска получили ранения. Несколько человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

ИА REGNUM напоминает, что многоквартирный дом загорелся после крушения самолёта Су-34 в жилом квартале Ейска. Инцидент случился вечером 17 октября.

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