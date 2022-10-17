Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink для киевского режима после того, как предприниматель Илон Маск объявил о завершении финансирования из-за хамства экс-посла Киева Мельника, сообщает 17 октября Reuters.

Пентагон David B. Gleason

Деньги на оплату интернета могут пойти из пакета, предназначенного для поставок оружия, сообщило агентство со ссылкой на двух американских чиновников, участвующих в обсуждении.

Ранее глава компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск заявил, что внял рекомендациям бывшего посла киевского режима в Германии Андрея Мельника, который ранее обматерил Маска. Так американский мультимиллиардер прокомментировал информацию о том, что компания SpaceX больше не намерена оплачивать для Киева интернет Starlink.

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