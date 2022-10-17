Рим, , 21:54 — REGNUM По итогам 2021 года в Италии зафиксирован рекордно высокий уровень бедности, передает 17 октября гостелерадиокомпания RAI со ссылкой на данные благотворительной организации Caritas.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Бедными являются чуть менее двух миллионов семей, более 5,5 миллионов жителей страны (9,4% населения).

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.