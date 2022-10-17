Рим, 17 октября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в Италии зафиксирован рекордно высокий уровень бедности, передает 17 октября гостелерадиокомпания RAI со ссылкой на данные благотворительной организации Caritas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Бедными являются чуть менее двух миллионов семей, более 5,5 миллионов жителей страны (9,4% населения).

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.