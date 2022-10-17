Курган, 17 октября 2022, 21:53 — REGNUM Курганский губернатор Вадим Шумков обозначил необходимость в принятии единых по России решений и подходов по выплатам мобилизованным гражданам и их обеспечению. Об этом глава Зауралья заявил в своём телеграм-канале.
Вадим Шумков отметил, что разные регионы принимают различные решения по дополнительным выплатам мобилизованным. Разнятся подходы, во много раз разнятся суммы единовременных выплат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Ямала с помощью предприятий топливно-энергетического комплекса обеспечивают бойцов с ЯНАО внедорожниками, полевыми кухнями, квадрокоптерами, генераторами и современным обмундированием.
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