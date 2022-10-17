Курган, 17 октября, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Курганский губернатор Вадим Шумков обозначил необходимость в принятии единых по России решений и подходов по выплатам мобилизованным гражданам и их обеспечению. Об этом глава Зауралья заявил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Вадим Шумков отметил, что разные регионы принимают различные решения по дополнительным выплатам мобилизованным. Разнятся подходы, во много раз разнятся суммы единовременных выплат.

«Если мы собираем парней в единую Российскую армию, а не на защиту интересов каждого региона в отдельности, то и подходы к их формированию, снаряжению, обучению и обеспечению, включая решения о выплатах должны быть едиными.

Одинаковыми. Вне зависимости от возможностей конкретных бюджетов. Ведь это граждане единой страны. Не дело, когда на одной боевой позиции будут находиться парни из разных регионов — по-разному одеты, обуты, оплачены, обучены и обеспечены. Это обижает людей, ставит их в неравное положение», — подчеркнул Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Ямала с помощью предприятий топливно-энергетического комплекса обеспечивают бойцов с ЯНАО внедорожниками, полевыми кухнями, квадрокоптерами, генераторами и современным обмундированием.