Вашингтон, , 22:10 — REGNUM США согласны с позицией Великобритании и Франции насчет того, что Иран якобы доставляет беспилотники в Россию, чем нарушает резолюцию под номером 2231 Совета Безопасности ООН, сообщает 17 октября Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Веданта Пателя.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня наши французские и британские союзники публично указали, что поставка Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Мы согласны с этой позицией», — сказал Пател журналистам.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против иранской компании, которую они обвиняют в координации полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, и еще трех компаний, которые, по их мнению, участвовали в производстве иранских беспилотников.

Однако МИД Ирана официально опроверг поставки беспилотников в Россию. Сообщения СМИ о поставках в Россию иранских БПЛА не соответствуют действительности, заявил 3 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

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