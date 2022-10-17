Москва, 17 октября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Известная певица Лолита (Лолита Милявская) займет место ведущей на телешоу «Суперстар!». Об этом сообщает портал «7 дней».

Скриншот с YouTube Лолита Милявская

«Сцена — это жизнь, и либо ты борешься за нее всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается. Думаю, все будут выкладываться по полной, и за этим будет интересно наблюдать», — рассказала о предстоящем шоу Лолита. Она также заверила, что зрителей проекта удивят участники нового сезона.

Напомним, концепция «Суперстар!» подразумевает, что в нём участвуют артисты, которые когда-то были настоящими звёздами российского шоу-бизнеса. Премьера первого сезона «Суперстар! Возвращение» состоялась в ноябре 2020 года.