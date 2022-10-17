Бишкек, , 21:44 — REGNUM В Киргизии необходимо перевести все профессиональные технические лицеи на самофинансирование. С такой инициативой выступил депутат Жанар Акаев на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, сейчас государство финансирует 98 таких учебных заведений, но денег на их нужды недостаточно.

Парламентарий сослался на то, что процесс получения денег от государства постоянно затягивается из-за бюрократических проволочек.

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«Ежегодно профтехлицеям выделяется 1 млрд сомов (863 млн рублей). Дефицит бюджета за последние три года достиг 20 млрд сомов (15,2 млрд рублей). Поэтому мы разработали законопроект, который позволит профтехлицеям самостоятельно зарабатывать деньги», — подчеркнул Акаев.

Против этой законодательной инициативы высказался заместитель министра финансов Улан Даникеев. В то же время министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов высказался в поддержку законопроекта.

«Наши лицеи готовы продавать продукцию собственного производства. Нужно дать им возможность перейти на самофинансирование», — резюмировал глава Минобразования.

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