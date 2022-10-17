Бишкек, 17 октября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Киргизии необходимо перевести все профессиональные технические лицеи на самофинансирование. С такой инициативой выступил депутат Жанар Акаев на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, сейчас государство финансирует 98 таких учебных заведений, но денег на их нужды недостаточно.

Парламентарий сослался на то, что процесс получения денег от государства постоянно затягивается из-за бюрократических проволочек.

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«Ежегодно профтехлицеям выделяется 1 млрд сомов (863 млн рублей). Дефицит бюджета за последние три года достиг 20 млрд сомов (15,2 млрд рублей). Поэтому мы разработали законопроект, который позволит профтехлицеям самостоятельно зарабатывать деньги», — подчеркнул Акаев.

Против этой законодательной инициативы высказался заместитель министра финансов Улан Даникеев. В то же время министр образования и науки Уланбек Мамбетакунов высказался в поддержку законопроекта.

«Наши лицеи готовы продавать продукцию собственного производства. Нужно дать им возможность перейти на самофинансирование», — резюмировал глава Минобразования.

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