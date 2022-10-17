Лос-Анджелес, США, , 21:43 — REGNUM Рэйчел Зеглер раскритиковала пользователей соцсетей, которые шутят по поводу творческого направления фильма и её утверждения на главную роль. Об этом 17 октября сообщает портал Screen Rant.

Рэйчел Зеглер Скриншот из видеообращения Рэйчел Зеглер

Актриса обратила внимание, что некоторые люди отпускают шутки на тему того, что новый игровой фильм Disney про Белоснежку представляет собой проект ради политкорректности. «Да, так оно и есть — потому что это было необходимо», — сказала Зеглер, заявив, что историю мультфильма 85-летней давности нужно изменить в угоду взглядов определённой части общества.

«Наша версия представляет собой освежающую историю о молодой женщине, у которой есть функция, выходящая за рамки «когда-нибудь мой принц придет», — сказал Зеглер.

Напомним, премьера игровой версии «Белоснежки» состоится в 2024 году. Над сценарием картины работают Грета Гервиг («Леди Бёрд») и Эрин Крессида Уилсон («Хлоя», «Секретарь»). Снимать фильм будет режиссёр Марк Уэбб («500 дней лета», «Новый Человек-паук»).

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