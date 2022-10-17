Рим, 17 октября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. По уточненным данным, товары из основной потребительской корзины в Италии в сентябре 2022 года подорожали на 10,9% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили 17 октября в национальной службе статистики.

ИА REGNUM Евро

В последний раз столь высокая инфляция фиксировалась в 1983 году.

Основные продукты питания за этот период подорожали на 11,4%, базовые услуги — на 5,7%. Энергоносители выросли в цене почти в полтора раза.