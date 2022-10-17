Нижний Новгород, , 21:41 — REGNUM Жители Нижегородской области взяли 1 320 кредитов на покупку автомобиля в сентябре 2022 года, что на 44,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

По количеству полученных автокредитов региона занимает 12-е место.

Чаще всего займы на приобретение машины в сентябре брали жители Москвы — 3 262 кредита, Московской области — 2 951, Санкт-Петербурга — 2 664, Татарии — 2 582 и Краснодарского Края — 2 336.

А наименее активно услугами автокредитования в этот период пользовались в Белгородской области — 512 займов, в Тверской области — 527 и в Омской области — 556.