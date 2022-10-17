Ейск, Краснодарский край, , 21:40 — REGNUM В Ейске неподалёку от места ЧС подготовлены автобусы, которые доставят эвакуированных жильцов в пункты временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани 17 октября.

Медпункт в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава Ейского района Роман Бублик подчеркнул, что пострадавших в ЧС в самое ближайшее время начнут развозить по пунктам временного размещения. Уточняются последние детали, сверяются списки.

ИА REGNUM напоминает, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоквартирном доме. Пожар вспыхнул после того, как в жилом квартале рухнул самолёт Су-34.