Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Ейске неподалёку от места ЧС подготовлены автобусы, которые доставят эвакуированных жильцов в пункты временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани 17 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Медпункт в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону

Глава Ейского района Роман Бублик подчеркнул, что пострадавших в ЧС в самое ближайшее время начнут развозить по пунктам временного размещения. Уточняются последние детали, сверяются списки.

ИА REGNUM напоминает, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоквартирном доме. Пожар вспыхнул после того, как в жилом квартале рухнул самолёт Су-34.