Эвакуированных жителей Ейска отправят в пункты временного размещения
Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Ейске неподалёку от места ЧС подготовлены автобусы, которые доставят эвакуированных жильцов в пункты временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани 17 октября.
Александр Погожев ИА REGNUM
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Глава Ейского района Роман Бублик подчеркнул, что пострадавших в ЧС в самое ближайшее время начнут развозить по пунктам временного размещения. Уточняются последние детали, сверяются списки.
ИА REGNUM напоминает, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоквартирном доме. Пожар вспыхнул после того, как в жилом квартале рухнул самолёт Су-34.