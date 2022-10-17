Мелитополь, , 21:41 — REGNUM Наглость и цинизм проявляет киевский режим, призывая международное сообщество принять меры по демилитаризации Запорожской АЭС и выводу с её территории и города Энергодара всех российских военных, заявил 17 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС после обстрелов ВСУ (сс) IAEA

Комментируя заявление «Энергоатома», требующего от западных покровителей содействовать возврату ЗАЭС под контроль Киева, Рогов сказал:

«С их стороны подобные заявления — откровенный цинизм и наглость. Они призывают к демилитаризации, а сами стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС».

Он в интервью РИА Новости призвал Киев «не надо спекулировать и держать за идиотов всё международное сообщество», указав на то, что бандеровцы «вооружены всем, чем только можно и готовятся к штурму» ЗАЭС. Подчеркнув, что демилитаризация АЭС исключена, Рогов добавил: «Покажите хоть одну атомную станцию в мире, с которой снята охрана».

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