Берлин, 17 октября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Половина крупнейших компаний Германии уже вынуждена сократить свои производства из-за глобального экономического кризиса, сообщает 17 октября агентство Bloomberg.

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По утверждению агентства, в результате потери в немецкой экономике могут составить $85 млрд в год.

«Высокие цены на энергию и нехватка квалифицированных рабочих, несомненно, препятствуют развитию немецкой индустрии», — цитирует издание мнение экономиста Феликса Хефнера.

По мнению эксперта рынка труда Штефана Зауэра, в будущем ситуация в экономике ФРГ будет только хуже.

Напомним, ранее министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил журналистам, что энергетический кризис в стране способен превратиться в социальный.