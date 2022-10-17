Рим, 17 октября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Новое правительство Италии намерено продлить срок действия всех ранее утвержденных мер поддержки населения в условиях энергокризиса до конца 2022 года и уже после этого вносить в них какие-либо поправки, передают национальные СМИ 17 октября.

АЗС

Речь идет, в частности, о двукратном снижении акцизов на бензин, госгарантиях для предприятий, испытывающих проблемы с ликвидностью, и выплатах в 150 евро для граждан с низкими доходами.

Как сообщалось ранее, весной 2022 года власти Италии приняли решение о двукратном (на 30 центов за литр) снижении акцизов на топливо, чтобы увести цены на бензин и дизель ниже отметки в два евро за литр.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии«Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и«Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.