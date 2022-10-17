17 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 22:43 — REGNUM Уже неделю Россия наносит высокоточные удары по энергетической инфраструктуре на территории б. УССР. Это технически непростое, требующее выдающегося уровня военных возможностей действие лучше любых слов рассказывает о силовом потенциале нашей страны.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Сколько раз за последние месяцы пропагандисты противника говорили об исчерпанных запасах точных крылатых ракет? Строили остроумные теории, подбирали убедительные аргументы. Но реальность вернула всё на свои места.

И в этой реальности нет никаких причин, по которым «Калибры», «Кинжалы» или Х-101 могут закончиться. Россия обладает всеми необходимыми технологиями, а также ресурсами для производства изделий. Да, «мозги» российских ракет, как установило вскрытие специалистами НАТО, оснащались импортными чипами. Но позвольте, разве дело не в их банальной доступности и дешевизне в досанкционный период? В России и Белоруссии есть предприятия микроэлектроники, которые не могут снабжать компонентами современные смартфоны, но с ракетами справятся. Это «Микрон», «Ангстрём», «Интеграл». Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже делал по данной теме заявления.

«Калибры» разработаны в далёком 1983 году, когда электроника была совсем другой, что не мешало боеголовкам лететь и точно попадать в цель. Пусть они недешевы, стоимость одной ракеты начинается от 300 тыс. долларов. То есть за тысячу пусков нужно заплатить от 300 млн долларов. За 10 тысяч пусков — от 3 млрд долларов. Это ровно столько, сколько Россия выдала Киеву в качестве кредита в декабре 2013 года.

По расчётам американского агентства Bloomberg, Россия на экспорте нефти и газа в 2022 году может заработать 320 млрд долларов. Переводим в «Калибры» — более 1 млн высокоточных ракет. На территории б. УССР нет такого числа целей, даже если на каждую запустить по несколько боеголовок.

Макет противокорабельной ракеты 3М-54Э. МАКС-2009 (cc) Allocer

Да, для производства таких объёмов ракет нужны большие производственные мощности, которых, очевидно, нет из-за избыточности такой задачи. В остальном же ничего не мешает российскому ракетному дождю.

Разве что миролюбие и гуманность. Данные свойства российской политики варварский Киев принимает за слабость. А ведь даже сейчас, когда «судный день» начался, сделано всё, чтобы минимизировать число жертв. Удары наносятся исключительно по военным и инфраструктурным объектам (за остальное киевляне пусть «благодарят» систему ПВО). Делается всё, чтобы сохранить жизни и здоровье мирного населения бывш. УССР.

Необыкновенную эффективность показали и дроны-камикадзе «Герань-2». По оценкам экспертов, они схожи с иранскими беспилотниками Shahed 136. За последнюю неделю звук мопеда без глушителя стал узнаваем широкой аудитории. Как и доказана бестолковость канонады стрелкового оружия, из которого националисты пытаются подстрелить БПЛА.

M214, Герань-2 Mil. gov. ua

Кто-то, возможно, не знает, но Тегеран обладает одной из самых мощных армий мира, неплохо обученной и оснащённой. Неудивительно, что некоторые образцы вооружений могут опережать зарубежные аналоги, особенно в нише беспилотников. Иран не мог соревноваться в воздухе с полноценной авиацией и делал ставку на более лёгкую альтернативу. И если российский ВПК подсмотрел идею высокоточного БПЛА у южного соседа, то этот выбор полностью оправдан.

А что будет, если после ХХ съезда КПК, где должен определиться новый председатель КНР, Китай согласится предоставить России военную помощь?