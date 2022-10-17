Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Из Ростовской области в Ейск отправились психологи. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 17 октября.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Психологическую поддержку пострадавшим готовы оказать психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России и ГУ МЧС России по Ростовской области.

В случае необходимости проведения санитарной эвакуации пострадавших в готовность приведена авиация МЧС России.