Киров, , 21:35 — REGNUM Министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев отправлен в отставку. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Отставка

Он объяснил, что глава минстроя покидает пост в связи с ошибками в работе, которые могли привести в необходимости возвращать выделенные региону федеральные средства в бюджет страны.

«Причина — разгильдяйство. Появился риск, что регион лишится 124 млн рублей. Мне пришлось оперативно вмешиваться в процесс, в результате нам удалось отстоять 100 млн», — подчеркнул Соколов, добавив, что 24 млн рублей область все-таки лишилась.

«Поэтому Игорь Николаевич написал заявление об отставке», — заключил кировский губернатор.

Исполняющим обязанности министра строительства, энергетики и ЖКХ назначен Владимир Климентовский. Ранее он занимал пост заместителя главы ведомства.

ИА REGNUM напоминает, Игорь Селезнев был назначен главой минстроя Кировской области в июне 2021 года, до этого, с апреля прошлого года, он возглавлял министерство в статусе исполняющего обязанности. В разные годы руководил коммерческими организациями региона, в 2014 году был назначен начальником экономического управления администрации Кирова. С 2020 года — возглавлял управление проектной деятельности при правительстве Кировской области.