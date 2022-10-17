Рим, , 21:32 — REGNUM Постоянные нападки и провокации со стороны либералов Италии в отношении правых свидетельствуют о том, что либералы не уважают своих сограждан, заявила 17 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Vox España

Граждане на выборах чётко дали понять, что хотят видеть у руля страны правых, либералы должны принять этот факт, добавила она.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии«Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и«Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.

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