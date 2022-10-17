Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего после крушения Су-34 в Ейске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 17 октября.

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В 21:15 мск объявлено о ликвидации открытого горения. По предварительной информации, пострадали 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь.

На месте пожара продолжают работать более 410 человек и 105 единиц техники.