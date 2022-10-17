Рим, 17 октября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. 17 октября в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Рома» под руководством Жозе Моуриньо в предпоследнем матче 10-го тура итальянской Серии А 2022/23 одержал минимальную победу над «Сампдорией» со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 9-й минуте встречи ударом с пенальти забил 26-летний полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини. Желтые карточки получили Рожер Ибаньес, Томас Ринкон, Деян Станкович, Валерио Верре, Лоренцо Пеллегрини, Игнасио Пуссетто, Омар Колли и Николо Дзаньоло.

Составы команд:

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло (Мурру, 46’), Колли, Берешиньский, Феррари, Вильям, Джуричич (Сабири, 75’), Лерис (Пуссетто, 46’), Ринкон (Верре, 59’), Капуто, Габбьядини (Квальярелла, 59’).

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Залевский (Карсдорп, 84’), Эль-Шаарави (Спинаццола, 74’), Кристанте, Пеллегрини, Камара (Матич, 69’), Абрахам (Дзаньоло, 69’), Белотти (Бове, 84’).

«Рома», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 22 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» с тремя очками осталась на последней 20-й позиции.