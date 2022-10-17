Вашингтон, 17 октября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Американский актер Кевин Спейси опроверг заявления актера Энтони Рэппа, который обвинил оскароносную звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, сообщает 17 октября Reuters.

pinguino k Кевин Спейси

Во время слушаний в суде адвокат Спейси также попросил прокомментировать слова Рэппа о том, что Спейси якобы был «мошенником», раз он не признал себя гомосексуалистом раньше.

«Назвать кого-то мошенником — значит, я полагаю, сказать, что некий человек живет во лжи. Я не жил во лжи. Я просто не хотел говорить о своей личной жизни», — ответил актер.

Напомним, что ранее в этом месяце 50-летний Рэпп заявил в суде, что опьяневший Спейси, которому тогда было 26 лет, домогался до молодого актера во время вечеринки на Манхэттене.

Напомним, что Спейси получил две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Красота по-американски» и лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Подозрительные лица». Однако он перестал сниматься после того, как более 20 мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах.