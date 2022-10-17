Валенсия, Испания, , 21:29 — REGNUM 17 октября в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» футбольный клуб «Вильярреал» в матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Осасуной». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ассистенты главного судьи — Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Давид Медье Хименес.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Аисса Манди, Альфонсо Педроса, Даниэль Парехо, Алехандро Родригес, Мануэль Морланес, Ереми Пино, Арно Греневельд, Николас Джэксон.

«Осасуна»: Серхио Эррера, Начо Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Субирия, Аридан Умпьеррес, Лукас Торро, Хон Монкайола, Дарко Брашанац, Чими Авила, Мои Гомес, Энрике Гарсия.