Ватикан, 17 октября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск 17 октября на встрече с испанскими предпринимателями призвал их создавать больше рабочих мест, передают римские СМИ.

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Именно в этом состоит верный путь к преодолению бедности и к возвращению людям достоинства, считает Франциск.

Предприниматели, как и руководители государств, призваны по мере сил сглаживать неравенства между людьми, добавил папа.